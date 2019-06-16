وزير الصحة المؤقتة يبحث توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات بنغازي

بنغازي 16 يونيو 2019 (وال)- قام معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم الأحد، بزيارة مقر جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بمدينة بنغازي.

هذا وبحث معالي الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيه مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات بالوزارة إسماعيل العيضة، ومدير مكتب الوزير طارق نوح، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني، سُبل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمختلف المستشفيات والمرافق الصحية بمختلف أنحاء البلاد.

وناقش معالي الوزير خلال اجتماع عقده بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور صالح الأوجلي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز الأستاذ أحمد السنوسي، سيّر العمل الجهاز بمنطقة أبو عطني، ومتابعة آخر مستجدات وتطورات في عمل الجهاز.

وشدّد معالي الوزير خلال الزيارة الميدانية للجهاز، على آلية التوزيع العادل للأدوية على المناطق والبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد، إحالة تقرير مفصل لوزارة الصحة حول خدمات جهاز لتقدير الموقف العام.

وتطرق معالي الوزير خلال الاجتماع لحزمة من المحاور أبرزها : الوضع المالي لجهاز الإمداد الطبي، وآلية الإسراع في إجراءات التوريد وشراء بعض أصناف الأدوية بالعملة المحلية، ومتابعة الالتزامات القائمة، إضافة إلى المخزون المتوفر من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تذليل كافة العوائق المالية التي تواجه تنفيذها.

من جهته، كشف رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الدكتور صالح لأوجلي، إن العمل جارٍ على توريد الأدوية والمعدات الطبية من قبل الشركات المتعاقد معها، وتوزيعها على كافة المرافق الصحية.

وقال الدكتور صالح لأوجلي إن الاجتماع تناول الترتيبات المتعلقة بإجراءات التكليف المُباشر، لتوريد وشراء بعض أصناف الأدوية بالعملة المحلية تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة المؤقتة رقم (104) لسنة 2018 بشأن الإذن لجهاز الإمداد الطبي، بمباشرة إجراءات التعاقد لتوريد بعض أصناف الأدوية والمستلزمات التخصصية من المصنعين مباشرة من خلال الوكلاء، نظرًا للاحتياج المحلي الطارئ بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، المتمثّلة في توفير أدوية التخدير، ومشتقات الدم، والكلى، والأنسولين، ومصل لدغ العقارب، ولقاحات الأطفال. (وال – بنغازي) ر س/ ر ت

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