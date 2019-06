وزير “خارجية المؤقتة”: حكومة “السراج” تفتقد الشرعية الأخلاقية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج ، أنه ” لا يمكن حل الأزمة السياسية في ليبيا في ظل فوضى السلاح الحالية”.

وأكمل الحويج، في تصريحات له مع قناة الغد، ” نحن مع أي مبادرة سلمية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا”.

وأضاف الحويج ، أنه ” يجب إنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس” ، مضيفا أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تفتقد الشرعية الأخلاقية.

وأكمل الحويج، نحن مع العفو العام والمصالحة ولكن شريطة نزع سلاح الميليشيات.

