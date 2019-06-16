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وزير “خارجية المؤقتة”: حكومة “السراج” تفتقد الشرعية الأخلاقية

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج ، أنه ” لا يمكن حل الأزمة السياسية في ليبيا في ظل فوضى السلاح الحالية”.

وأكمل الحويج، في تصريحات له مع قناة الغد، ” نحن مع أي مبادرة سلمية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا”.

وأضاف الحويج ، أنه ” يجب إنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس” ، مضيفا أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تفتقد الشرعية الأخلاقية.

وأكمل الحويج، نحن مع العفو العام والمصالحة ولكن شريطة نزع سلاح الميليشيات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • شر البلية ما يضحك اتمنى ان تقدم الحكومة المؤقتة مبادرة على النحو التالى :
    1-اعطاء المليشيات الارهابية مهلة لمدة اسبوع من يسلم السلاح للجيش الوطنى يسمح له بمغادرة طرابلس الى مصراطة فى امان
    2 -من يريد مغادرة البلاد من حكومة الوفاق الى تركيا يسمح له
    3-بعد دخول الجيش الوطنى يجتمع البرلمان باغلبية اعضاءه بجامعة الدول العربية بالقاهرة لسهولة التامين وحضور اكبر عدد من الاعضاء لاقرار قانون الانتخابات
    4 من يتبقى من المليشيات فى طرابلس سيتم تصفيته
    5 يجتمع البرلمان لاصدار قانون بالعفو عن من يشارك فى تحقيق السلام
    6- اعادة كافة المهجرين الى بلادهم قبل الانتخابات عدا المطلوبين للعدالة يؤجل امرهم للبرلمان المنتخب
    7-تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى شهر نوفمبر القادم تحت اشراف دولى وحماية الجيش الوطنى ويتعهد بتسليم السلطة للرئيس المنتخب والعمل تحت رئاسته

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