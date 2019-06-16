المتوسط:
أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج ، أنه ” لا يمكن حل الأزمة السياسية في ليبيا في ظل فوضى السلاح الحالية”.
وأكمل الحويج، في تصريحات له مع قناة الغد، ” نحن مع أي مبادرة سلمية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا”.
وأضاف الحويج ، أنه ” يجب إنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس” ، مضيفا أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تفتقد الشرعية الأخلاقية.
وأكمل الحويج، نحن مع العفو العام والمصالحة ولكن شريطة نزع سلاح الميليشيات.
The post وزير “خارجية المؤقتة”: حكومة “السراج” تفتقد الشرعية الأخلاقية appeared first on صحيفة المتوسط.
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