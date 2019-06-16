“الصحة الحيوانية” يكشف إصابات بـ”الحمى القلاعية”

كشف المركز الوطني للصحة الحيوانية في ليبيا وجود إصابات بفيروس مرض الحمى القلاعية بعد صدور نتائج عينات أرسلت إلى معامل مرجعية خارج البلاد.

وقال المركز، في بيان، إن بيطرييه أخذوا عينات من حالات مرضية مشتبه بإصابتها بمرض الحمى القلاعية من طرابلس وبنغازي وتاجوراء ومصراتة وغريان، وأرسلوها بالبريد المسجل إلى المعمل المرجعي بمدينة بريتشيا الإيطالية يوم 31 مايو الماضي.

وأوضح أن التشخيص الأولي ظهر يوم 3 من الشهر الجاري، وأكد وجود فيروس الحمى القلاعية في العينات وتم تحديد نوع المصل للفيروس، وتبين أن اللقاح المستعمل في ليبيا سابقا يغطي نوع عترة الفيروس.

وأشار المركز إلى أنه يعكف حاليا على توفير لقاح الحمى القلاعية بعد معرفة نوع العترة وذلك بالتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية خلال المدة القادمة.

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية فرع بنغازي، قال في مايو الماضي إنه تلقى تقارير تفيد بالاشتباه بإصابة مواشٍ بمرض الحمى القلاعية، ودعا بذلك الوقت مربي المواشي إلى التبليغ الفوري عن أي إصابة.

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