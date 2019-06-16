لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي تبحث سير عمل مشاريعها في المدينة

بنغازي 16 يونيو 2019 (وال) – ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعا للجنة إعادة الاستقرار للمدينة بحضور أعضاء اللجنة محافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وناقش الاجتماع الذي حضره مقرر اللجنة و مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، ورئيس لجنة الإشراف و المتابعة السيد علي الأوجلي، و نائبه السيد عبد الواحد الكاديكي، والمستشار القانوني للجنة السيد أيمن المغربي، والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي، محضر الاجتماع السادس للجنة والمصادقة عليه وتوقيع القرارات المنبثقة عنه.

ومنحت اللجنة الإذن لبلدية بنغازي بالتعاقد مع شركة “ليد” للاستشارات لتنفيذ مشروع دراسات المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير لجنة الإشراف والمتابعة رقم (9) لسنة 2019 ميلادي عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وسير عملها.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة تعليماته بضرورة الإسراع في تحديد سقف و جدول زمني لتنفيذ المشروعات المعتمدة بالميزانية التقديرية للجنة.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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