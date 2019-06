المتوسط:

أكدت قناة العربية الإخبارية ، أن ” طيران الجيش الليبي يقصف معسكر “بئر الغنم” جنوب مدينة الزاوية غرب طرابلس”.

وكان العميد خالد المحجوب آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش قد أكد استمرار العمليات العسكرية في طرابلس معلنا رفض الجيش لمبادرة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والتي دعا فيها إلى إقامة مؤتمر دولي و إجراء الانتخابات.

