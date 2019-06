مفوضية اللاجئين تكشف عن حجم مساعداتها لليبيا في 2019

ترجمة المتوسط:

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا، اليوم الأحد، أنه تم تقديم 13082 استشارة طبية للنازحين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز.

وأضافت المفوضية عبر تغريدة لها على تويتر، أن 767 أسرة ليبية من النازحين تلقوا مساعدات نقدية، كما تم نقل 1166 لاجئا وطالب لجوء في ليبيا خلال العام الجاري.

ولفتت المفوضية في تقرير مصغر لها أن 673682 من المواطنين في ليبيا يشعرون بالقلق من الأوضاع الراهنة، وأن هناك 5665 شخصا تقدموا حتى الآن بطلبات لجوء.

وبينت المفوضية أن هناك 72541 نازحا داخليا في ليبيا، فيما عاد نحو 45476 نازح إلى مدنهم ومناطقهم.

وقالت المفوضية إنها مساعدات ومواد غير غذائية لـ 18214 من النازحين واللاجئين.

وأفاد التقرير أن 1586 فردا من المهاجرين غير الشرعيين تلقى مساعدات إنقاذ في نقاط النزول، فيما قدم لـ 8855 من النازحين والعائدين مراكز للإيواء، كما ساعدت في تنفيذ 4 مشاريع صغرى لعدد من الشباب.

وأوضح التقرير أن فرق المفوضية نظمت 609 زيارة مراقبة لمراكز الاحتجاز والإيواء، مبينة أنها عملت على إجلاء 875 شخصًا من ليبيا (580 إلى النيجر ،295 إلى إيطاليا).

وأكدت المفوضية أن هناك 1166 شخصا فروا من ليبيا في عام 2019 ، بينهم فردًا غادر من ليبيا (2782 إلى النيجر و 7 إيطاليا و 364 إلى رومانيا و 383 إلى بلدان أخرى) منذ نوفمبر.

