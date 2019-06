خاص- المتوسط:

قال رئيس وحدة الإعلام بالحرس البلدي البطنان مصطفى زاكي، إن الجهاز أطلق حملة لإزالة المباني المخالفة على الطريق العام والأرصفة في منطقة البطنان.

وأوضح زاكي في تصريح خاص للمتوسط، أنه تم استهداف مناطق جزيرة العوتيي، سور المعهد العالي مقابل جامع السنينات، تدخل سوق العرب، المدينة الصناعية، إضافة إلى طريق الألفين.

وأشار زاكي إلى أن هذه الحملات ستتواصل لحسن القضاء على كافة المباني المخالفة في المنطقة.

