المتوسط:

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر مع عمداء المجالس البلدية كل من مصراتة – تاجوراء – مسلاته – الزاوية – الزنتان – بني وليد.

و ناقش المجتمعون آخر مستجدات الأوضاع الراهنة في ليبيا و ما تعانيه هذه البلديات والأزمات التي تواجهها.

و بحث الحضور مقترح لاجتماع عام لكل البلديات لمناقشة الأزمة التي تمر بها ليبيا لما لأهمية دور البلديات في هذه الأوضاع.

The post وزير “محلي الوفاق” يبحث مقترح عقد اجتماع عام لكافة البلديات في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية