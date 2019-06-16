وزير التعليم يجتمع مع بعثة الاتحاد الاوروبي والمجلس الثقافي البريطاني .

اجتمع وزير التعليم الدكتور “عثمان عبدالجليل ” بالعاصمة التونسية مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “” ألن بوقيجا”” في حضور وكيل الوزارة لشؤون الهيئات الدكتور ” محمد النوير ” ومدير مكتب التعاون الدولي الدكتور ” سلطان عبدالنبي ” والدكتور “مختار جويلي ” مستشار التعليم التقني في الوزارة ومدير المجلس الثقافي البريطاني “” بن لوتين”” ومستشاريه ومدير المشروعات والتعاون الدولي لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا .

وتناول الاجتماع سبل تطويرالتعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبية بشأن العملية التعليمية ، خاصة ما يتعلق بإعادة تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني في ليبيا الذي يشرف على تنفيذه المجلس الثقافي البريطاني بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجه المشروع حالياً والعمل على إيجاد حلول سريعة لها والبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت .