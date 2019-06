المتوسط

أعلن رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا محمد الختال، عن ثبوت إصابة الحيوانات في عدة مدن في البلاد بفيروس الحمى القلاعية.

وأوضح الختال في بيان نشره على صفحة المركز على فيسبوك، أنه تم أخذ عينات من حالات مرضية مشتبه بإصابتها بمرض الحمى القلاعية في كل من طرابلس وبنغازى وتاجوراء ومصراتة وغريان، وتم إرسالها إلى معامل مرجعية في الخارج.

وأضاف أن نتائج العينات التي وصلت من المعمل المرجعي بمدينة بريتشيا الإيطالية شخصت وأكدت إصابة الحيوانات بفيروس الحمى القلاعية.

وبيّن أنه تم التواصل مع مدير المعمل المرجعي للحمى القلاعية ببربرايت ببريطانيا د. دونالد كنج بخصوص مطابقة اللقاح مع العثرة الفيروسية، والذي أكد بدوره أن اللقاح المستعمل في ليبيا سابقا (O-3039 و O-Manisa) يغطي العترة الحقلية بامتياز.

وأكد الختال أن المركز يعكف حاليا على توفير لقاح الحمى القلاعية، وذلك بالتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية خلال المدة القادمة .

The post إصابة الحيوانات في العديد من المدن بفيروس الحمى القلاعية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية