وزير التعليم يناقش إجراءات الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الجاري

اجتمع معالي السيد وزير التعليم د. عثمان عبدالجليل صباح هذا اليوم بالمركز الوطني للامتحانات، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، وبعض المستشارين بالوزارة، ومدير المركز الوطني للامتحانات، ومديري الإدارات بالمركز، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ومديري إداراتي التعليم الأساسي والثانوي، ومدير مكتب الشفافية ومكافحة الفساد، ومدير المكتب القانوي، وذلك لمناقشة الترتيبات الواجب اتخاذها لسير العملية التعليمية، وتقرير بعض الاحكام المتعلقة بامتحانات طلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، في ظل التطورات الأمنية والاجتماعية التي يمر بها الطلبة والتلاميذ بهذا العام الدراسي 2018-2019م، وسيصدر قرارا وزاريا لاحقا مساء اليوم بالخصوص.
عن مصدر الخبر
جريدة الايام الليبية
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