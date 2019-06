” الوفاق” تقترح زيادة التعاون مع إيطاليا في المجال الصحي

المتوسط:

اقترح وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ونائب وزير الصحة محمد هيثم، في اجتماع عقد اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي جوزيب بوتشينو زيادة التعاون في القطاع الصحي.

وأوضحت السفارة الإيطالية في تغريدة لها على تويتر، أن المجتمعون استعرضوا إسهامات برنامج جسر التضامن الإيطالي الذي يزود بلديات ليبيا بالمساعدات خاصة في حالات طوارئ.

أثنى سيالة على قرار الحكومة الإيطالية بإبقاء السفارة مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها طرابلس.

