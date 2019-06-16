المحجوب: الحلول السياسية مستبعدة في ظل وجود المليشيات وجماعات الإرهاب

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، في تعليق على مبادرة السراج، أن العودة إلى الوراء لم تعد ممكنة، والحديث عن حلول سياسية أصبح مستبعدا في ظل وجود المليشيات وجماعات الإرهاب في طرابلس .

وأضاف المحجوب في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أن الحديث عن الانتخابات، ومحاولة مخاطبة المجتمع الدولي غير مجدية، في ظل وجود الجماعات التي لا تؤمن بالانتخابات أو العملية الديمقراطية؛ مؤكدا أنه لا يوجد ضمان لأي عملية سياسية في ليبيا.

وأشار المحجوب إلى فشل حكومة الوفاق في حشد الدول لمساندتها؛ معتبرا أن طرح المبادرة في هذا الوقت يؤكد على عدم قدرتهم على الاستمرار في مواجهة القوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا