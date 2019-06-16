«بلدي سرت»: منح أذون المزاولة للصيدليات المملوكة لحاملي المؤهلات العلمية

اتفق مجلس بلدية سرت مع نقابة الصيادلة في المدينة، اليوم الأحد، على الاستمرار في منح أذون المزاولة للصيدليات التي يحمل أصحابها مؤهلات علمية متخصصة في المهنة.

وأوضح المجلس في بيان نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الاجتماع تناول إعادة تنظيم عمل الصيدليات وتحديد المسؤولية الطبية والمناوبة الليلية لعدد من الصيدليات التي تتوافر فيها الشروط والأدوية بكافة أنواعها.

يذكر أن المجلس كلف نقابة الصيادلة، خلال اجتماع الخميس الماضي، إلزام الصيدليات بجداول المناوبة الليلية بشكل يومي، ووضع آلية لتنظيم عمل الصيدليات الطبية الخاصة؛ لتقدم خدمة جيدة للمواطنين.

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