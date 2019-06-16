سرت الكبري تنفي تلقي أوامر بإغلاق مقر بلدية هراوة

أخبار ليبيا 24 – خاص

فندت غرفة عمليات سرت الكبرى الأخبار المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بخصوص إغلاق مقر بلدية هراوة .

الغرفة أكدت في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ومفبركة، مؤكدة على انضباطية الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة وامتثالها للضبط والربط العسكري ولا يوجد عناصر تابعة لها تقوم بغلق مقرات المؤسسات ،التابعة للدولة في بلدية اهراوة.

وأشارت إلى أن من المهام الموكلة إليها من القيادة العامة هي تأمين هذه المؤسسات إسناد لدور مديرية الأمن بالمنطقة وإدارة المباحث الجنائية إلى جانب حماية مصدر رزق الليبين .

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