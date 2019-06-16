قوة عمليات الردع الوسطى تؤكد جاهزيتها لدخل مدينة سرت

سرت 16 يونيو 2019 (وال) – شدد قائد قوة عمليات الردع الوسطى التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية رائد محمد البوعيشي على أن تحرير سرت ضمن خطة القوات المسلحة .

البوعيشي قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد إن المؤشرات تشير إلى أن قوات الجيش ستدخل سرت ، مؤكداً أن القوات الموجودة في المدينة حالياً ضعف الموجودة في طرابلس.

وأكد أن للقوات المسلحة حاضنة شعبية في المدينة الساحلية ستعمل على عرقلة دخول المليشيات إليها، موضحاً أن القوات المسلحة موجودة في الهلال النفطي قبل عملية تطهير طرابلس ثم تم الدفع بقوات أخرى.

ولفت البوعيشي إلى أنه لم يتم سحب أي جندي من الجنود المشاركين في طرابلس للذهاب إلى سرت .

يشار إلى أن القيادة العامة كلفت رائد محمد حامد البوعيشي آمر قوة الردع بالمنطقة الوسطى الممتدة شرقا من سيدي عبدالعاطي إلى سرت غربا وزلة جنوبا في شهر أكتوبر من العام 2017 .

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