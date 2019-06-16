نفت شعبة الإعلام الحربي ما تردد من أنباء بشأن سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس الدولي.

وبثت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تسجيلا مصورا من داخل مطار طرابلس الدولي مبينة أن من وصفتهم بدواعش المال العام قاموا بتخريب المطار وتدميره.

وأظهرت اللقطات المصورة تضرر أحد الصالات في المطار وورشة صيانة الطائرات وتخريب مكاتب مصلحة المطارات الكائنة بالمطار.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن هذه الخسائر ناتجة عن القصف الجوي العشوائي الذي قامت به مجموعات الحشد المليشاوي على المطار عندما حاولوا التقدم في محور المطار إلا أن قوات الجيش تصدوا لهم.