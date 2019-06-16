سرت الكبري تنفي الأخبار بخصوص إغلاق القوات المسلحة مقر بلدية اهراوة

اهراوة 16 يونيو 2019 (وال) – نفت غرفة عمليات سرت الكبرى الأخبار المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأنباء بخصوص إغلاق مقر بلدية اهراوة .

الغرفة أكدت في بيان لها أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ومفبركة، مؤكدة على انضباطية الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة وامتثالها للضبط والربط العسكري ولا يوجد عناصر تابعة لها تقوم بغلق مقرات المؤسسات ،التابعة للدولة في بلدية اهراوة.

وأشارت إلى أن من المهام الموكلة إليها من القيادة العامة هي تأمين هذه المؤسسات إسناد لدور مديرية الأمن بالمنطقة وإدارة المباحث الجنائية إلى جانب حماية مصدر رزق الليبين . (وال – اهراوة) ع ع

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