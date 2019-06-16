ردا على السراج..ابوجازية: هي دعوة لإطالة أمد الحرب..وليست مبادرة للسلام

انتقد أمين الإعلام “وزير” الليبي الأسبق علي أبوجازية، مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، التي قدمها اليوم الأحد للحل في ليبيا.

وقال بوجازية في إدراج نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

“هي دعوة لإطالة أمد الحرب..وليست مبادرة للسلام فهي تفتقر إلى ثلاثة:

وقف القتال وهو أمر لا يملكه، نزع السلاح وهو غير قادر عليه، وأن يكون أمينا عاما للأمم المتحدة وهو لا يحلم به.“

واختتم بوجازية، إدراجه بالقول: “في طرابلس يتندرون على حدوث المستحيل بالقول:

(عندما يصل الثوار الرجمة) !!..

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