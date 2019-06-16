عبد الحميد النعمي: مبادرة السراج تنصيبا لغسان سلامة حاكما مطلقا للبلاد

اتهم وزير الخارجية الأسبق في حكومة خليفة الغويل، عبد الحميد النعمي، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بانعدام الرؤية والإرادة، معلقا على المبادرة التي تقدم بها اليوم الأحد للحل في ليبيا.

وقال النعمي، في إدراج نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعنوان: تنصيب غسان سلامة حاكم مطلق للبلاد، “الرجل لا يملك رؤية ولا إرادة…يعيد الكرة إلى غسان سلامة فهو من سيقرر تشكيلة الملتقى الوطني، وهو من يحدد اختصاصاته.

وأضاف المسؤول السابق، الملتقى يمارس أهم الاختصاصات التشريعية التي يمارسها مجلس النواب، وهي إصدار القوانين المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات والدوائر الانتخابية وتحديد القاعدة الدستورية التي ستحدد عمل مؤسسات الدولة…تجاوز مجلس النواب ولجنة الدستور وتنصيب المبعوث الأممي حاكم مطلق للبلاد.

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