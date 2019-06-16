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عبد الحميد النعمي: مبادرة السراج تنصيبا لغسان سلامة حاكما مطلقا للبلاد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهم وزير الخارجية الأسبق في حكومة خليفة الغويل، عبد الحميد النعمي، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بانعدام الرؤية والإرادة، معلقا على المبادرة التي تقدم بها اليوم الأحد للحل في ليبيا.

وقال النعمي، في إدراج نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعنوان: تنصيب غسان سلامة حاكم مطلق للبلاد، “الرجل لا يملك رؤية ولا إرادة…يعيد الكرة إلى غسان سلامة فهو من سيقرر تشكيلة الملتقى الوطني، وهو من يحدد اختصاصاته.

وأضاف المسؤول السابق، الملتقى يمارس أهم الاختصاصات التشريعية التي يمارسها مجلس النواب، وهي إصدار القوانين المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات والدوائر الانتخابية وتحديد القاعدة الدستورية التي ستحدد عمل مؤسسات الدولة…تجاوز مجلس النواب ولجنة الدستور وتنصيب المبعوث الأممي حاكم مطلق للبلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مبادرة من المليشيات يقرأها السراق بالاكراه لانها تتعارض مع رايه الشخصى الذى قاله منذ ايام بانه مستعد للجلوس على الطاولة مع حفتر وبعد توبيخ المليشيات خرج بهذه الهلوسة والتخاريف بدعم من غسان قطر سلامة الراعى الرسمى للارهاب فى ليبيا هناك فرق بين دعم التقدم بمبادرات سلمية وبين دعم هذه الخزعبلات البعيدة عن الواقع ولا شرعية لاى مبادرة دون موافقة مجلس نواب الشعب الممثل الشرعى الوحيد فهل يقبل الاتحاد الاوربى عقد مؤتمر جامع للاحزاب اليمنية لتمثيل الاتحاد الاوربى وتجاهل البرلمان الاوربى المنتخب بالطبع سيقول الجميع لا وهذا ما يريده السراج ان يعقد مؤتمر جامع لاخوان ليبيا وايهام الجميع بانهم يمثلون كافة اطياف الشعب الليبى وهذا اسلوب ساذج ومكشوف ولا مكان لاى مليشيا اراهبية ولا مجرمين مطلوبين للعدالة فى اى حل سياسى

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