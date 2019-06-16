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البعثة الأممية: مبادرة السراج بناءة للدفع بالعملية السياسية قدماً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحبها بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، التي قدمها اليوم الأحد للحل في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية، أنها ترحب بمبادرة السراج، وأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الفاعلة لإنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا.

وأضافت البعثة في إدراج نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فسيبوك”، “أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم مبادرة بناءة للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا.

وفي هذا الإطار، ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذه المبادرة وبأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا، وهي تعرض مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سلامة مخرج هذه المسرحية الهزلية على طريقة جريفتث فى اليمن واضح تاثير اموال قطر على ذمة المتعوسين الدولية برعاية الامين العام الغير امين للامم المتحدة هناك فرق بين دعم التقدم بمبادرات سلمية وبين دعم هذه الخزعبلات البعيدة عن الواقع ولا شرعية لاى مبادرة دون موافقة مجلس نواب الشعب الممثل الشرعى الوحيد فهل يقبل الاتحاد الاوربى عقد مؤتمر جامع للاحزاب اليمنية لتمثيل الاتحاد الاوربى وتجاهل البرلمان الاوربى المنتخب بالطبع سيقول الجميع لا وهذا ما يريده السراج ان يعقد مؤتمر جامع لاخوان ليبيا وايهام الجميع بانهم يمثلون كافة اطياف الشعب الليبى وهذا اسلوب ساذج ومكشوف ولا مكان لاى مليشيا اراهبية ولا مجرمين مطلوبين للعدالة فى اى حل سياسى

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