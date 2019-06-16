البعثة الأممية: مبادرة السراج بناءة للدفع بالعملية السياسية قدماً

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحبها بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، التي قدمها اليوم الأحد للحل في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية، أنها ترحب بمبادرة السراج، وأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الفاعلة لإنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا.

وأضافت البعثة في إدراج نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فسيبوك”، “أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم مبادرة بناءة للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا.

وفي هذا الإطار، ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذه المبادرة وبأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا، وهي تعرض مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار.“

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