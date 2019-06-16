شندب: مبادرة السراج لحل أزمة ليبيا تحمل بذور موتها

أكد الإعلامي اللبناني علي شندب، أن أي مبادرة يقدمها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، أو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لن تنجح بل أنها تحمل بذور موتها قبل بدءها.

وقال الإعلامي الخبير بالشأن الليبي، في إدراج نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعليقا على مبادرة فايز السراج للحل في ليبيا.

“وزراء خارجية‎مصر‎تونسالجزائر ركزوا على الحل السياسي في‎ليبيا، بعدها استقبلالرئيس المصري عبدالفتاح‎السيسي، رئيس البرلمان الليبي‎عقيلة صالح، الذي نعى‎المجلس الرئاسي ورأى الحل بتشكيل حكومة وحدة بعيدا عن مؤتمر‎الصخيرات، واليوم طرح‎فائز السراج، عقد ملتقى وطني للحل يستثني من وصفهم دعاة‎الاستبداد.

كلام عقيلة صالح وفايز السراج عن مبادرات لحل أزمة ليبيا يحمل بذور موتها بسبب حشوها فيتوات متبادلة، لكنها لزوم مجاملة دول الجوار.

كل هذا وسط تصاعد المواجهات العنيفة حول طرابلس بين ميليشيات فبراير والجيش العربي الليبي المصمم على انهاء تحكم الميلشيات في طرابلس.”

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