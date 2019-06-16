شندب: مبادرة السراج لحل أزمة ليبيا تحمل بذور موتها

أكد الإعلامي اللبناني علي شندب، أن أي مبادرة يقدمها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، أو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لن تنجح بل أنها تحمل بذور موتها قبل بدءها.
وقال الإعلامي الخبير بالشأن الليبي، في إدراج نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعليقا على مبادرة فايز السراج للحل في ليبيا.
“وزراء خارجيةمصرتونسالجزائر ركزوا على الحل السياسي فيليبيا، بعدها استقبلالرئيس المصري عبدالفتاحالسيسي، رئيس البرلمان الليبيعقيلة صالح، الذي نعىالمجلس الرئاسي ورأى الحل بتشكيل حكومة وحدة بعيدا عن مؤتمرالصخيرات، واليوم طرحفائز السراج، عقد ملتقى وطني للحل يستثني من وصفهم دعاةالاستبداد.
كلام عقيلة صالح وفايز السراج عن مبادرات لحل أزمة ليبيا يحمل بذور موتها بسبب حشوها فيتوات متبادلة، لكنها لزوم مجاملة دول الجوار.
كل هذا وسط تصاعد المواجهات العنيفة حول طرابلس بين ميليشيات فبراير والجيش العربي الليبي المصمم على انهاء تحكم الميلشيات في طرابلس.”
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