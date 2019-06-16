عن مبادرة السراج..اللموشي:مبادرة قطع ملام

انتقد المسؤول الإعلامي الليبي السابق، عبدالمنعم اللموشي، مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، التي قدمها اليوم الأحد للحل في ليبيا.

وقال اللموشي في إدراج نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

إن مبادرة لا تأخذ في الاعتبار المستجدات الناتجة عن كل هذا القتال..ولا تجيب عن الاسئلة والدوافع التي قادت إلى كل هذه الخسائر في الارواح والممتلكات..ولا تقترح تسوية مناسبة يشعر معها الجميع أنها الممكن الأفضل عوضا عن المزيد من الاقتتال والاحتراب.. هي مبادرة يعوزها الصدق والجدية في إنهاء هذا الخراب العظيم.“

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، أعلن عن مبادرة لحل الازمة الليبية تتلخص في “عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين. وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها“.

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