«التعليم»: قرار وزاري اليوم بترتيبات امتحانات النقل والشهادات لطلبة الأساسي والثانوي

أعلنت وزارة التعليم أنها ستصدر قرارا اليوم بخصوص الترتيبات الواجب اتخاذها لسير العملية التعليمية وامتحانات المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، صباح اليوم مع وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام، وبعض مستشاريه، ومدير المركز الوطني للامتحانات، ناقشوا خلاله تقرير بعض الأحكام المتعلقة بامتحانات طلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، في ظل التطورات الأمنية والاجتماعية التي يمر بها الطلبة والتلاميذ خلال العام الدراسي الحالي 2018-2019.

وأمس أصدر المركز الوطني للامتحانات تعميمًا على كافة مراقبات التعليم، منح طلاب جميع المراحل التعليمية استثناءات تشمل إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني – حال رغب الطالب في ذلك – على أن تضاعف درجة النصف الدراسي الأول، وذلك «استجابة وتقديرًا للظروف التي تمر بها البلاد، الناجمة عن الحرب على العاصمة والمدن والمواقع المحيطة بها، والكوارث الطبيعية بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، وما تبعها من نزوح للعائلات وتهجير للمواطنين إلى مختلف المراقبات، وكذلك انقطاع الكهرباء وصعوبة الاتصالات وشح الوقود والخدمات، مما يعتبر في مجموعه تحديًا بالغ الضراوة لتلاميذنا وطلبتنا في مراحل النقل والشهادة بهذا العام».

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