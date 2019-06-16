فرج زيدان يصف مبادرة السراج بالـمسرحية

وصف الباحث في الشؤون الاستراتيجية فرج زيدان، المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل الأزمة الليبية بأنها “مسرحية من إخراج البعثة الأممية”.

وقال زيدان في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “السراج يخرج في مسرحية جديدة بعنوان المبادرة من إخراج المخرج غسان سلامة يتحدث فيها عن خارطة لمشهد سياسي جديد، والمضحك في الأمر إنه يعلم بأن غالبية الليبيين -باستثناء جماعتا الإخوان والمقاتلة الضالتان وبعض الجهويون ومرتزقة المال -يرون فيه مجرد مجرم حرب، وأن رقعة المسرح الذي يرقص عليه لا تتجاوز قاعدة بو 6″، بحسب تعبيره.