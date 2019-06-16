فرج زيدان يصف مبادرة السراج بالـمسرحية

وصف الباحث في الشؤون الاستراتيجية فرج زيدان، المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل الأزمة الليبية بأنها “مسرحية من إخراج البعثة الأممية”.
وقال زيدان في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “السراج يخرج في مسرحية جديدة بعنوان المبادرة من إخراج المخرج غسان سلامة يتحدث فيها عن خارطة لمشهد سياسي جديد، والمضحك في الأمر إنه يعلم بأن غالبية الليبيين -باستثناء جماعتا الإخوان والمقاتلة الضالتان وبعض الجهويون ومرتزقة المال -يرون فيه مجرد مجرم حرب، وأن رقعة المسرح الذي يرقص عليه لا تتجاوز قاعدة بو 6″، بحسب تعبيره.
وتابع، “فائز السراج الذين ما انفك يستخدم الديماغوجية في حديثه يخرج بمبادرة – قبل قليل – لن نتحدث عن بنودها ؛ فهي ساقطة سقوط السراج نفسه، بل سنتحدث عن نفس الشعارات الديماغوجية التي أصبحت مجرد سمفونية مملة ومزعجة ومستفزة، حيث تحدث عن الديمقراطية ودعم خيارات الشعب ومقاومة ما وصفه بالدكتاتورية، وهو يجمع ما بين سبعة مناصب، وتحالف مع التنظيمات الإرهابية والمليشيات الإجرامية وعصابات تهريب البشر والوقود والنفط، وأهدر المليارات من أموال الليبيين في غير أوجه المصلحة العامة، وجلب المرتزقة من كل حدبٍ وصوبٍ الذين قتلوا الليبيين بأموالهم، وقد وصل هذا التحالف إلى حد التحالف مع جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة وجلب عناصرها من سوريا بدعم من راعي الإرهاب الأول في المنطقة المدعو أردوغان، واختزل ما يسمى المجلس الرئاسي في نفسه، ورهن سيادة البلاد لثلة من السفراء وغسان سلامة شريكه في هذه المناورة السياسية الفاشلة التي أطلق عليها اسم المبادرة، وهرب أموال الليبيين ومعه قادة المليشيات الإجرامية ، وحاول أكثر من مرة ضرب النسيج الاجتماعي وزرع الفتن بين القبائل ، والتي آخرها إنشاء ما يسمى بالهيئة البرقاوية التي تضم أشخاص مرتزقة تبرأت منهم حتى قبائلهم”، على حد وصفه.
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