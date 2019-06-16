إتلاف 2000 صندوق من معجون الطماطم منتهي الصلاحية في جالو

أتلف أعضاء جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع أعضاء قسم البحث الجنائي في بلدية جالو بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد، 2000 صندوق من معجون الطماطم منتهية الصلاحية جرت مصادرتها خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي في جالو، عثمان مطرود في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن كمية معجون الطماطم منتهية الصلاحية صادرتها دوريات قسم النجدة في جالو خلال الفترة الماضية أثناء محاولة تهريبها إلى الدول الأفريقية.

وأوضح مطرود أن قسم النجدة أبلغ جهاز الحرس البلدي فورًا بالخصوص، وجرت مصادرة الشحنة التي صدر قرار بإتلافها بشكل كامل بحضور مديرية الأمن، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية تسير دوريات بشكل مستمر لضبط الشارع العام والحدود الإدارية لمنع تهريب السلع التموينية والوقود.

وأكد مطرود أن جهاز الحرس البلدي في جالو يسعى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لميدرية الأمن لمتابعة المحال والأسواق التجارية في البلدية للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمالها.