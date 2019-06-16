العقوري يؤيد تصريحات رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بخصوص صنع الله

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن تأييده الكامل لتصريح النائب عيسى العريبي، الذي استنكر فيه ما صدر عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من تصريح معادي لتواجد القوات المسلحة بميناء رأس لانوف.

وعبر العقوري، في تصريح نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب، عن اتفاقه الكامل مع العريبي، الذي أكد أن القطاع النفطي تعافى بعد سيطرة القوات المسلحة على موانئ وحقول النفط.

كما أكد العقوري، على أن لجنة الطاقة برئاسة عيسى العريبي لعبت دورا كبيرا في وجهدا عظيما في السعي لتوحيد القطاع والحفاظ عليه ذلك أنه يشكل مصدر الدخل الوحيد لدي الشعب الليبي.

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