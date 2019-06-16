وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار

دعت وزارة المالية مصرف ليبيا المركزي إلى التخلص من جمود السياسة النقدية، بإيجاد آلية مناسبة لفئة صغار التجار في توفير النقد الاجنبي للسلع المستوردة.

وقالت الوزارة في بيان إن 90% من الدولارات المصروفة للحوالات الشخصية تذهب مباشرة إلى السوق الموازية، مشيرا إلى أنها «تعد مصدر تمويل لفئة صغار التجار الذين يساهمون في توفير السلع بالسوق المحلية»، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن قيمة الحوالات الشخصية بلغت 3.42 مليار دولار في الفترة من أول أكتوبر 2018 وحتى نهاية مايو الماضي.

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