8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق إن قيمة مبيعات النقد الأجنبي بلغت 8 مليارات و736.3 مليون دولار خلال ثمانية أشهر، (أول أكتوبر 2018 ـ 31 مايو 2019)، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة الرسوم المفروضة عليها وصلت إلى نحو 22 مليار و 62 مليون دينار.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن هذه المبالغ شملت اعتمادات مستندية بنحو 5.38 مليون دولار، تم تحصيل رسوم عليها بنحو 13 مليارا و203 ملايين دينار، وحوالات شخصية بنحو 3 مليارات و422.456 مليون دولار، برسوم قيمتها 8 مليارات و 643 مليون دينار.

ووفق البيان فإن بند التحويلات للدراسة سجل 1.809 مليون دولار برسوم قيمتها 4.57 مليون دينار، كما سجلت المبالغ التي دخلت ضمن حركة مبيعات النقد الأجنبي لصالح نفقات العلاج نحو 720 ألف دولار، جرى تحصيل رسوم عليها بحوالي 1.81 مليون دينار.

وشملت حركة مبيعات النقد الأجنبي أيضا شركات الطيران بقيمة 54.17 مليون دولار، وصلت الرسوم عليها 136.8 مليون دينار، فيما استحوذ بند «تحويلات أخرى» على نحو 28.8 مليون دولار، برسوم بلغت قيمتها حوالي 72.73 مليون دينار.

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