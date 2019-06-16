الحويج: الجيش الليبي يحارب الإرهاب نيابة عن دول العالم

أكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، أن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في حربه على الإرهاب يقوم بدور عظيم بالنيابة عن كل دول العالم.

وطالب الحويج، في تصريحات صحافية، بضرورة إقرار جميع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، بأن الجيش الليبي يُحارب الإرهاب وذلك في الوقت الذي تُواصل فيه دول الجوار الليبي البحث عن دور يُمكنها من محاكاة المُستجدات الميدانية التي غيرت المعادلات السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أن مختلف القوى الإقليمية والدولية تُجمع على أهمية هذا الدور حتى يتم احتواء ظاهرة الإرهاب والحيلولة دون انتشارها خارج الحدود.

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