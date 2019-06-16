دولة رئيس مجلس الوزراء يجري زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية بمدينة بنغازي

بنغازي 06 يونيو 2019 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد زيارة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بنغازي رفقة معالي وزير العدل المستشار محمود الفيتوري، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس جهاز الشرطة القضائية العميد بالقاسم الزنتاني، وذلك للاطلاع على المؤسسة وأوضاع الموقوفين والسجناء على ذمم القضايا.

وبحث دولته خلال الجولة أبرز احتياجات المؤسسة وجهاز الشرطة القضائية بما يضمن تطبيق أقصى درجات حقوق الإنسان للموقوفين والمحكومين المودعين بالمؤسسة التي تغطي مساحة واسعة من جغرافيا البلاد، مؤكدا أنه سيذلل كافة الصعاب أمامها.

وتجول دولته بعنابر أقسام الرجال والنساء بالمؤسسة، شاهدا افتتاح معملا للحاسب الآلي ومشغلا متكاملا لأعمال الحياكة، ومقرا لفنون الطبخ وذلك لتشغيل النساء اللائي يقضين فترة عقوبة بالمؤسسة لضمان تأهيلهن التأهيل القويم بما يعزز دور المؤسسة في الإصلاح والتأهيل. (وال – بنغازي) ع ع

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