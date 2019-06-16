23 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بمركز الأمل للصم وضعاف السمع في سبها

تتواصل هذه الأيام بمركز الأمل للصم وضعاف السمع في مدينة سبها، امتحانات نهاية العام الدراسي (2018 – 2019) من الصف السادس الإبتدائي إلى الصف الثاني الثانوي.

وقالت رئيسة القسم التعليمي بمركز الأمل للصم وضعاف السمع بسبها، نجية محمد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن عدد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 23 طالب وطالبة مقسمين على لجنتين مع وجود لجنة للإشراف على الامتحانات تضم معلمين ومعلمات المركز.

وأكدت محمد أن الامتحانات «تسير حتى الآن بشكل عادي ومنظم»، مشيرة إلى أن طلاب وطالبات المراحل التمهيدية من الصفين الرابع والخامس سبق لهم أن أدواء امتحانات نهاية العام قبل شهر رمضان.

يشار إلى أن مركز الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة سبها تأسس فى العام 1984 ويعتبر الأول والوحيد في تخصصه بالمنطقة الجنوبية.

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