دولة رئيس مجلس الوزراء يشرف على افتتاح أقسام مستشفى الجمهورية ببنغازي

بنغازي 06 يونيو 2019 (وال) – افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد أقسام أمراض الباطنة للرجال والنساء بمقر مستشفى الجمهورية المؤقت داخل أبراج مركز بنغازي الطبي.

وحضر مراسم الافتتاح معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة إلى مديرة مستشفى الجمهورية، ومدير مركز بنغازي الطبي، وعدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وفي هذا الصدد، شدد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع صيانة وإنشاءات مستشفى الجمهورية في مقرها بوسط المدينة في المدة المقررة ب 30 شهرا كحد أقصى.

وأشار إلى أن مشاريع التطوير وإعادة الإعمار لا تستهدف معالم المدينة بقدر خدمة أهلها الخدمة الأمثل.

ولفت إلى أن المباني التي تم هدمها في المستشفى ما هي إلا مباني متهالكة غير قابلة للصيانة و منشأة حديثا نسبيا، ولاترمز إلى المدينة ولا تعد ضمن معالمها.

وأكد دولته أن الشركة المنفذة للمشروع ستشرع في استلام الموقع و المباشرة في أعمالها للانتهاء منها في الفترة المحددة. (وال – بنغازي) ع ع

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