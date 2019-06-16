ردا على منتقديه.. باني: جدي استشهد دفاعا عن طرابلس

رد الإعلامي الليبي عطية باني، على بعض الانتقادات التي وجهت إليه من أحد الفنانين خلال الآونة الأخيرة والتي اتهمته بالـ “دخيل”.

وقال باني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ فنان كنت أحترمه رد بكل سفاهة على منشور كنت نشرته عن طرابلس الحزينة وأتهمني بالدخيل ….لذا أقول له جدي سليمان الفيتوري دفين سيدي الشعاب سقط شهيدا مدافعا عن طرابلس وأهلها منذ700 عام .. زليتن تراب ساخن فأهلها وصلاحها عنصر مهم في النسيج الطرابلسي الجميل…عدي ياعمي كان عندك لحن ديره وغني كان ألقيت حد يسمعك…رحم الله الفنان محمد حسن قديش خليت وراك من عاهات”.