الثني: مبادرة السراج ذر للرماد في العيون

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أن الهدف من معركة طرابلس هو توحيد الدولة الليبية.

وقال الثني، في تصريحات لـ “سكاي نيوز”، “إن معركة طرابلس لم تنته بعد ومحاولات توريط الجيش الليبي فشلت، هدفنا الرئيسي هو توحيد الدولة الليبية ولا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل الميليشيات“، كما اتهم الثني، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأنه لم ينفذ تعهداته بموجب اتفاق الصخيرات بخصوص ما يتعلق بحل المليشيات.

ووصف الثني، مبادرة السراج التي أطلقها اليوم الأحد بأنها بمثابة “ذر للرماد في العيون ومحاولة يائسة في ظل تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس“.

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