إحباط محاولة  تهريب “4” نمور بيضاء إلى ليبيا

تونس 15 يونيو 2019 (وال) – أحبطت قوات الأمن التونسي محاولة تهريب 4 أشبال نمور بيضاء من تونس إلى ليبيا عبر المعبر البري رأس أجدير .

وأفادت قوات الأمن في بلاغ لها أمس السبت أن مواطنا ليبيا حاول تهريب 4 نمور بيضاء وجدت داخل سيارته أثناء استعداده لمغادرة تونس .

وأوضحت القوات أن المواطن الليبي اقتنى هذه النمور من حديقة في جهة النفيضه دون أن يدلي بما يفيد طريقة اقتنائه لها والإجراءات الديوانية التي اتخذها لهذا الغرض ودون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المتخصصة في وزارة الفلاحة التونسية .

قوات الأمن التونسي أشارت إلى أنه تم تحرير محضر في هذا الغرض وحجز النمور وإحالتها إلى إدارة الغابات في المندوبية الجهوية للفلاحة في ولاية مدنين, وإحالة المواطن الليبي إلى الأبحاث الديوانية للتحقيق معه في هذه القضية . (وال – تونس) أ ج/ ع ع

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