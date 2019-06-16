“ملحمة الخير” تواصل طريقها إلى غات

تتواصل “ملحمة العمل الإنساني” في ليبيا لإسناد أهالي غات الذين تعرضوا لكارثة بيئية خلال العيد تمثلت في اجتياح سيول وفيضانات غمرت حوالي 70 من مدينتهم.

فقد نظم شباب فرقة الجوالة في فوج تراغن للكشافة بالتعاون مع رابطة شباب بلدية تراغن، حملة لجميع التبرعات المالية والغذائية والملابس والحفاظات والفحم تمهيداً لإطلاقها في حملة إغاثة الي أهالي غات.

ووجدت القافلة صدى بين أهالي بلدية تراغن والمارين بها، وبدا ذلك جلياً من خلال تفاعل الناس مع تمركزات التجميع داخل المنطقة وفي بوابتها الشمالية.

وبمجرد انتهاء الوقت الافتراضي لتجميع المساعدات، انطلقت القافلة قاصدة غات كمساهمة خيرية تنظم إلى ملحمة الخير التي وحدت الليبيين من أجل غات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية