نازحو غات.. من معاناة إلى أخرى

استغرقت مدة نزوح الحاج ارزاغ من إبولال إلى واريرت في غات ثلاثة أيام هربا من مياه السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة وتسببت بظهور الأمراض ونفوق أكثر من 20 رأسا من ماشيته.

لكن الحاج ارزاغ لم يكن يعرف أن الوصول إلى وادي واريرت لا يعني نهاية المعاناة، حيث لم يتلق ومجموعات العائلات النازحة معه أي مساعدات، كما لم تصلهم أي جهة رسمية لمد يد العون لهم.

بدورها شرعت الهيئة الليبية للإغاثة في تركيب مجموعة من الخيم لهذه العائلات وتقديم الفراش والأغطية وتوفير مصابيح الإنارة وأواني الطهي وبعض الملابس.

الجدير بالذكر أن الهيئة الليبية للإغاثة بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين قدمت مساعدات غير غذائية لأكثر من 400 عائلة نزحت من منازلها في مدينة غات ومناطق أخرى مجاورة.

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