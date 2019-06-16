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نازحو غات.. من معاناة إلى أخرى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استغرقت مدة نزوح الحاج ارزاغ من إبولال إلى واريرت في غات ثلاثة أيام هربا من مياه السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة وتسببت بظهور الأمراض ونفوق أكثر من 20 رأسا من ماشيته.

لكن الحاج ارزاغ لم يكن يعرف أن الوصول إلى وادي واريرت لا يعني نهاية المعاناة، حيث لم يتلق ومجموعات العائلات النازحة معه أي مساعدات، كما لم تصلهم أي جهة رسمية لمد يد العون لهم.

بدورها شرعت الهيئة الليبية للإغاثة في تركيب مجموعة من الخيم لهذه العائلات وتقديم الفراش والأغطية وتوفير مصابيح الإنارة وأواني الطهي وبعض الملابس.

الجدير بالذكر أن الهيئة الليبية للإغاثة بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين قدمت مساعدات غير غذائية لأكثر من 400 عائلة نزحت من منازلها في مدينة غات ومناطق أخرى مجاورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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