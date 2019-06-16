الثني يعد بدعم مؤسسة الإصلاح في بنغازي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أبرز احتياجات مؤسسة الإصلاح والتأهيل بنغازي، وأكد أنه سيدعم المؤسسة لمساعدتها على حل كافة المشاكل التي تقف أمامها.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الثني إلى المؤسسة، الأحد، رفقة وزير العدل المستشار محمود الفيتوري، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس جهاز الشرطة القضائية العميد بالقاسم الزنتاني.

وبحسب بيان نشرته الحكومة المؤقتة بصفحتها في “فيسبوك”، فإن زيارة الثني تأتي للاطلاع على المؤسسة وأوضاع الموقوفين والسجناء على ذمم القضايا.

وقال البيان إن الثني بحث أبرز احتياجات المؤسسة وجهاز الشرطة القضائية بما يضمن تطبيق أقصى درجات حقوق الإنسان للموقوفين والمحكومين المودعين بالمؤسسة.

وشهد الثني والوفد المرافق له افتتاح معمل للحاسب الآلي ومشغل متكامل لأعمال الحياكة، ومقر لفنون الطبخ وذلك لتشغيل النساء اللائي يقضين فترة عقوبة بالمؤسسة لضمان تأهيلهن.

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