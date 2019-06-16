المحجوب عن مبادرة السراج: الحلول السياسية مستبعدة

علّق مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، على المبادرة السياسية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأحد، بالقول إنه لا ضمان لأي عملية سياسية في ليبيا الآن.

وأضاف المحجوب لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الحلول السياسية أصبحت مستبعدة في ظل وجود الكتائب والمجموعات المسلحة في طرابلس.

ولفت المحجوب إلى أن طرح خيار الانتخابات ومخاطبة المجتمع لم تعد تجدي نفعاً في ظل وجود كتائب وجماعات إرهابية لا تؤمن بالديمقراطية والانتخابات.

وقدم السراج، الأحد، مبادرة لحل الأزمة الليبية تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وخارطة طريق للمرحلة المقبلة مع اعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية عام 2019، وتفعيل الإدارة اللامركزية.

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