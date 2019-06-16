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المحجوب عن مبادرة السراج: الحلول السياسية مستبعدة

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علّق مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، على المبادرة السياسية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأحد، بالقول إنه لا ضمان لأي عملية سياسية في ليبيا الآن.

وأضاف المحجوب لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الحلول السياسية أصبحت مستبعدة في ظل وجود الكتائب والمجموعات المسلحة في طرابلس.

ولفت المحجوب إلى أن طرح خيار الانتخابات ومخاطبة المجتمع لم تعد تجدي نفعاً في ظل وجود كتائب وجماعات إرهابية لا تؤمن بالديمقراطية والانتخابات.

وقدم السراج، الأحد، مبادرة لحل الأزمة الليبية تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وخارطة طريق للمرحلة المقبلة مع اعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية عام 2019، وتفعيل الإدارة اللامركزية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اتمنى ان تقدم الحكومة المؤقتة مبادرة واقعية لتحرج السراق تعتمد على النقاط الاتية :
    1-تحديد مهلة زمنية لقبول اخراج المليشيات المسلحة ولتكن اسبوع وتسليم اسلحتها للجيش الوطنى مقابل الخروح الامن باتوبيسات الى مصراطة تحت اشراف الامم المتحدة
    2- بمجرد تنفيذ خروج المليشيات يتم وقف اطلاق النار وتتسلم الحكومة المؤقتة ادارة العاصمة ورحيل الحكومة السابقة الى مصراطة
    3-يجتمع مجلس النواب فى جامعة الدول العربية بالقاهرة ويقر قانون الانتخابات والعدالة الانتقالية
    4 يتعهد الجيش الوطنى باعادة المهرين الى اوطانهم عدا المطلوبين للعدالة
    5-تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام تحت اشراف دولى وحماية الجيش الوطنى الذى يتعهد بنقل السلطة للرئيس المنتخب والعمل تحت قيادته

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