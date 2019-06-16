دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل مشاريع وزارتي الداخلية والعدل

بنغازي 16 يونيو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سير عمل مشاريع وزارتي الداخلية والعدل خلال اجتماع مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير العدل المستشار محمود الفيتوري.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني، والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي، سير عمل المشاريع في كلا الوزارتين و نسب الإنجاز التي وصلت لها والعراقيل التي تواجه سير عملها وكيفية وضع الحلول لهذه العراقيل لضمان سير العمل على أكمل وجه. (وال – بنغازي) ع ع

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