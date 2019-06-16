رجل أمن في طبرق يرجع صكًا بمليوني دينار أودع في حسابه بالخطأ

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفاجأ أحد رجال الأمن بجهاز الأمن الداخلي فرع طبرق سليمان عوض الشلوي بوجود مبلغ وقدره مليونان وأربعمائة وتسعة عشر ألف دينار بحسابه الشخصي بمصرف شمال إفريقيا في طبرق.

الشلوي أوضح – لأخبار ليبيا 24 – أن لديه مستحقات لدى وزارة الداخلية، وأنه قام بمخاطبة الوزارة لأكثر من مرة عبر الإجراءات الرسمية المتبعة.

وقال إنه تفاجأ عند مراجعة حسابه اليوم بوجود المبلغ المذكور سلفًا، وعند مراجعة إدارة المصرف تبين أن المبلغ تم إيداعه من وزارة الداخلية بحسابه عن طريق الخطأ.

وبين الشلوي أن مستحقاتي لاتتعدى ستة آلاف دينار ولم أستلمها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه توجه على الفور للوزارة لإبلاغهم بالخطأ الواقع، وقمت بإرجاع الصك.

وكشف أنه على الرغم من الحاجة الماسة للمال إلا أنه أبى أخذ المال، لافتًا إلى أن هذا مال عام ولن أقبل على نفسي الحرام.

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