انطلاق أعمال تسجيل ومراقبة أعشاش السلاحف البحرية من كليات جامعه عمر المختار

انطلقت أعمال مسح الشواطئ وتسجيل ومراقبة أعشاش السلاحف البحرية بمنطقة الجبل الأخضر بواسطة فريق من الهيئة العامة للبيئة البيضاء وجامعة عمر المختار.

وسيستمر عمل الفريق المتمثل في كلية الموارد الطبيعية والعلوم البيئة قسم الموارد البحرية والحياة البرية، طوال فترة التعشيش بحلول سبتمبر.

هذا وتم مسح شاطئ العقلة ( 60 كم غربي شمال مدينة البيضاء ) بطول 3.5 كم بواسطة الفريق، حيث قام فريق العمل بتسجيل أول عشين بتاريخ 12/6/2019 الأول كان بشاطئ العقلة وكان العش مفترس.

وقام الفريق بتسجيل العش الثاني بشاطئ الحسي ( شرق جرجار أمه) و تأمينه بشباك الحماية

