المتوسط:

أكد النائب، صالح فحيمة، أن ” خطاب رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج متناقض”.

وأضاف فحيمة ، أن “أي مبادرة لا تتضمن الالتزام بالتشريعات الليبية، وعدم الاستقواء بالأجنبي، والانقلاب على الشرعية المحلية لاغتصاب السلطة، وإنهاء المظاهر المسلحة من خلال تسليم المليشيات أسلحتها للجيش والشرطة ستكون هي والعدم سواء”.

وأضاف فحيمة، أن التشدق بالدولة المدنية تحت ظلال بنادق المليشيات لا معنى له ومتاجرة بالوطن”.

The post برلماني: مبادرة “السراج” هي والعدم سواء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية