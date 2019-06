“كهرباء المؤقتة”: الأحمال شهدت ارتفاعا مبالغا الأسبوع الماضي

المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة، أنه “من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في المنطقة الشرقية”.

وطالب خليفة، المواطنين التعاون مع الشركة العامة للكهرباء مع خلال الترشيد في استهلاك الكهرباء لأن الأحمال خلال الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعا مبالغا فيه”.

وأوضح خليفة أن “الترشيد في استهلاك الكهرباء يساهم في المحافظة علي محطات إنتاج الكهرباء”.

