المتوسط:

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، “أن إعادة إعمار ليبيا سوف يساهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري”.

وأضاف الزيات، خلال تصريحات صحفية له، أن من الشركات المصرية المحلية التي تمتلك خبرة قوية اكتسبتها عن طريق تنفيذ المشاريع القومية في مصر ستساهم في إعادة إعمار ليبيا”.

وتوقع الزيات، اندماج أو تشكيل شركات عقارية كبرى وتكتلات للاستحواذ على أكبر عدد من المشروعات خلال إعادة إعمار ليبيا”.

وأوضح ، أن ما يدعم نجاح الشركات المصرية، قوة العلاقات السياسية بين البلدين، بالإضافة إلى سابق خبرات العمالة المصرية ودراية السوق الليبي بكفاءتها، فضلا عن التقارب الجغرافي والشعبي بين البلدين.

The post جمعية رجال الأعمال المصريين : ملف إعمار ليبيا سيساهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية