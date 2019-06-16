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المرج.. إجراءات لحل أزمة تلوث المياه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش المجلس التسييري لبلدية المرج، الأحد، بعض الحلول لمشكلة تلوث المياه في الآبار المحيطة بالمدينة، خلال اجتماع حضره كافة الجهات المختصة من لجنة الأزمة والطوارئ والإصحاح البيئي والشرطة الزراعية والحرس البلدي.

وخلص الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تحذيرية بوضع لافتات في عدد من الآبار التي كشفت التحاليل تلوثها، تمهيدا لإجراءات أكثر صرامة بشأن الآبار التي تحتوي نسبة عالية من التلوث.

وشمل الاجتماع مناقشة حلول لصيانة محطة التحلية التي تغذي المدينة بالمياه.

يذكر أن مدينة المرج يوجد فيها 26 بئر مياه جوفية أثبتت التحاليل أن جميعها ملوثة وغير صالحة للشرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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