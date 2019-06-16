اخبار ليبيا الان

بلدية سرت: عدد الحجاج المستهدفين للكشف الطبي 107 حاجا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل، أن إجراءات الكشف الطبي تم بالتنسيق بين منسق تنسيقية الحجاج بالمنطقة الوسطى ب احمد اشبال ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت محمد إدريس”.

وأوضح الإميل، أن “الكشف الطبي بمجمع عيادات سرت المركزي يستقبل المواطنين أيام السبت والأحد والاثنين”.

وأكمل، أن عدد الحجاج المستهدفين للكشف الطبي 107 حاجا وحاجة من سرت وابوهادى واهراوة وزمزم وابونجيم.

The post بلدية سرت: عدد الحجاج المستهدفين للكشف الطبي 107 حاجا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك