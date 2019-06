بلدية سرت: عدد الحجاج المستهدفين للكشف الطبي 107 حاجا

المتوسط:

أكد مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل، أن إجراءات الكشف الطبي تم بالتنسيق بين منسق تنسيقية الحجاج بالمنطقة الوسطى ب احمد اشبال ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت محمد إدريس”.

وأوضح الإميل، أن “الكشف الطبي بمجمع عيادات سرت المركزي يستقبل المواطنين أيام السبت والأحد والاثنين”.

وأكمل، أن عدد الحجاج المستهدفين للكشف الطبي 107 حاجا وحاجة من سرت وابوهادى واهراوة وزمزم وابونجيم.

