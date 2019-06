تمكن فرق الإطفاء التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، من السيطرة على حريق اندلع بالقرب من خزانات غاز النفط المسال في مستودع الشركة بطريق المطار في طرابلس، نشب نتيجة قصف مباشر في الساعة 8 مساء من يوم السبت.

ودعت شركة البريقة في بيان مشترك، جميع الأطراف إلى الانسحاب الفوري من المنطقة لتجنب أي ضرر إضافي، قد يحدث نتيجة الاشتباكات.

The post فريق «البريقة لتسويق النفط» يسيطرعلى حريق بمستودع نفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية