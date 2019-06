«الخليج العربي» تناقش آليات حماية المنشآت النفطية من أي تعديات

بحث رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، الأحد، إمكانية الاستفادة من المنظومات الحديثة المستخدمة في مجال الأمن وحماية المنشآت الحيوية في تطوير أداء الأمن الصناعي بهدف حماية المنشآت النفطية بجميع حقول ومواقع الشركة.

جاء ذلك خلال عرض فني أقيم بقاعة الشركة، حضره مدير إدارة الأمن الصناعي جبريل راف الله، ومدير إدارة الاتصالات المبروك بوسيف، ومدير إدارة الحاسب الآلي وليد بن صريتي، والمنسقون والمختصون بالإدارات المعنية.

